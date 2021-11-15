Суд признал фиктивным брак между калининградкой и гастарбайтером

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В Светлогорске суд признал фиктивным брак между местной жительницей и гражданином Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле этого года жительница области вышла замуж за гражданина Узбекистана. Однако в ходе проверки было установлено, что брак был заключен без намерения создать семью и супруги не проживали вместе и не вели общего хозяйства. Целью заключения брака являлось оформление гастарбайтеру разрешения на временное проживание в России.

Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле прокуратуры.