В 8 муниципалитетах области до конца года установят более 30 ФАПов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

До конца этого года в восьми муниципалитетах Калининградской области смонтируют более 30 ФАПов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фельдшерско-акушерские пункты установят в Багратионовском, Зеленоградском, Озерском, Гвардейском, Гусевском, Правдинском, Гурьевском и Неманском городских округах. Кроме этого, в поселке Железнодорожном появится врачебная амбулатория.

Общая стоимость новых ФАПов составит 222,4 миллиона рублей. Средства на эти цели направлены из федерального и регионального бюджетов.