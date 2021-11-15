Отбор присяжных по калининградскому «делу врачей» перенесли на 20 декабря

Московский областной суд снова отложил отбор присяжных заседателей по делу и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич. Обеих, напомним, обвиняют в убийстве новорожденного.

- На сегодняшнее заседание по отбору присяжных заседателей явилось 8 человек, отбор не состоялся. Следующее заседание назначено на 20 декабря, -— прокомментировал ситуацию адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов.

Предыдущее заседание прошло месяц назад —15 октября. На него не явился ни один кандидат, поэтому оно было перенесено на 15 ноября.

Напомним, в декабре 2020 года коллегия присяжных Калининградского областного суда вынесла оправдательный вердикт. С 4 октября 2021 года дело калининградских врачей вернулось на рассмотрение по новой. Теперь слушание даже территориально проходит в другом регионе. 4 октября Мособлсуд заключил Белую и Сушкевич под стражу.