В Калининградской области частные инвесторы будут строить детские сады и школы

. Фото: Правительство Калининградской области

Строительство четырех детских садов и школы обсудили в понедельник, 15 ноября, на совете по улучшению инвестиционного климата, где рассмотрели частные инвестиционные проекты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, совет рассмотрел три крупных проекта, планируемых к реализации под Калининградом и в Светлогорском городском округе.

В среднем не менее 10% от стоимости каждого инвестпроекта направляется на строительство социальной инфраструктуры. По оценкам регионального минэкпрома, такие масштабы корпоративной социальной ответственности для частных коммерческих проектов являются беспрецедентными для Калининградской области. Обязательства по строительству детских садов и школы застройщики в регионе берут впервые.

В Отрадном инвестор обязуется построить детский сад на 200 мест, общественную парковку, а также готов благоустроить территорию микрорайона.

Еще два детских сада каждый на 320 мест готова построить компания «Мегаполис-Жилстрой».

Самую высокую долю социальной нагрузки – более 16% от общей стоимости проекта обозначила компания «Раушен Хотел Ресорт». Инвестор берет обязательства по строительству в поселке Зори Светлогорского округа школы на одну тысячу мест и детского сада на 200 человек.

- Инвесторы заявляют очень крупные проекты развития целых территорий, которые ожидаемо требуют новых дорог, коммунальных сетей, социальных объектов, - сказал губернатор Антон Алиханов.