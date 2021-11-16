На Северном вокзале мужчина забрал себе забытый на стойке телефон

. Фото: Пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

Инцидент случился на Северном вокзале в Калининграде. Один из пассажиров, проходя через досмотровые рамки, оставил свой смартфон на стойке для металлических предметов и покинул вокзал. Это заметил 41-летний житель Калининградской области. Не раздумывая он положил телефон стоимостью 15 тыс. рублей в карман и скрылся.

Как сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте, злоумышленника оперативно задержали.

В ходе проверки стражи правопорядка установили, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбой.

Возбуждено уголовное дело.