Житель Черняховска порезал ножом двух мужчин в ходе конфликта у «ночника»

В Черняховске полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на двух человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на 25 сентября возле продуктового магазина. Злоумышленник в ходе словесного конфликта достал нож и нанес ранения двум мужчинам.

Потерпевшие были госпитализированы в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан участковыми. Поножовщик дал признательные показания и пояснил, что выбросил орудие преступления.

На него завели два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».