В Калининграде репетитор оплатила долг по аренде после ареста автомобиля

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы заставили индивидуального предпринимателя оплатить долг по аренде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Женщина арендовала помещение для проведения обучающих занятий с дошкольниками. В течение нескольких месяцев она не оплачивала аренду, поэтому арендодатель разорвал договор. Кроме того, оказалось, что находившееся в помещении имущество было повреждено. Суд вынес решение о взыскании с предпринимателя задолженности по арендной плате и возмещении вреда в связи с порчей имущества в общей сумме 120 тысяч рублей.

Репетитор проигнорировала требование суда, после чего пристав арестовал принадлежащий женщине автомобиль «Хендай». Через три дня на депозитный счет отделения поступили 120 тысяч рублей, которые уже перечислены взыскателю.