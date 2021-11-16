Конькобежцы из Калининграда завоевали четыре медали в Смоленске и Рыбинске

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Смоленске прошли межрегиональные соревнования и всероссийский турнир «Кубок Виктора Ана» по шорт-треку. В них приняли участие 67 конькобежцев, тогда как в рыбинском ледовом дворце лучших определяли уже 120 представителей ведущих отечественных школ шорт-трека.

Воспитанники региональной спортшколы по зимним видам спорта и областной федерации конькобежного спорта завоевали три бронзовые и одну серебряную награду.

В Смоленске на межрегиональных соревнованиях среди команд семи субъектов Северо-Западного и Центрального федеральных округов лично отличились Алексей Ходус и Алина Евлоева, ставшие третьими призёрами на дистанциях 500 и 1 500 метров соответственно.

Кроме того, на третью ступень пьедестала почёта поднялась наша мужская эстафетная четвёрка в составе: Данил Сухоруков, Илья Толпыго, Алексей Ходус, Дмитрий Береговой.

Спустя несколько дней Алина Евлоева стала вице-чемпионкой «Кубка Виктора Ана» на дистанции 1 000 метров. Илья Толпыго на дистанциях 1 000 и 1 500 метров выполнил в Рыбинске норматив мастера спорта России.

Оба теперь выступят в финале первенства страны по многоборью, которое в конце ноября примет Мордовия. Кроме того, в Саранске наш регион представит Варвара Митрофанова.