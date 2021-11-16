В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 ноября нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 16 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 7 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

ул. Нансена 54-60а, 70, 72, 61-65, 75-77,

ул. Дзержинского 162-166,

ул. Октябрьская 79, 79а, 79б,

ул. Кл. Назаровой 31-33 39-48,

ул. Черниговская 51-53, 45-49,

ул. Типографская 2-6,

ул. Зои Космодемьянской 49.49а,

ул. Дзержинского 128,

ул. Дзержинского 72а, 72б, 74а, 74-84,

ул. Типографская 18-20, 20а,

ул. Дзержинского 104-104а,

ул. Черниговская 25, 33-37.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 –

ул. Горького 153-163, 211.

Горячее водоснабжение и теплоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 17.00 –

ул. Комсомольская 49а, 53-61,

ул. Чернышевского 99 (гор. дет. пол. №6) , 26,

ул. К. Маркса 28,46-50.