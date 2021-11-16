В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 16 ноября нет света и воды

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде во вторник, 16 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 7 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
ул. Нансена 54-60а, 70, 72, 61-65, 75-77,
ул. Дзержинского 162-166,
ул. Октябрьская 79, 79а, 79б,
ул. Кл. Назаровой 31-33 39-48,
ул. Черниговская 51-53, 45-49,
ул. Типографская 2-6,
ул. Зои Космодемьянской 49.49а,
ул. Дзержинского 128,
ул. Дзержинского 72а, 72б, 74а, 74-84,
ул. Типографская 18-20, 20а,
ул. Дзержинского 104-104а,
ул. Черниговская 25, 33-37.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 10.00 до 15.00 –
ул. Горького 153-163, 211.
Горячее водоснабжение и теплоснабжение приостановлено:
с 09.00 до 17.00 –
ул. Комсомольская 49а, 53-61,
ул. Чернышевского 99 (гор. дет. пол. №6) , 26,
ул. К. Маркса 28,46-50.