В Калининграде полицейские задержали уличного грабителя

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали уличного грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 11 ноября неизвестный отобрал мобильный телефон у 51-летней женщины, которая стояла на автобусной остановке на Ленинском проспекте.

Происшествие попало на записи камер системы «Безопасный город», вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали 34-летнего подозреваемого.

Злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Свою вину он полностью признал. По его словам, похищенный телефон он позднее потерял, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Грабителя поместили в СИЗО, ему грозит до 7 лет лишения свободы.