Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 390 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 224 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 8,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 7,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 10,

Гурьевский городской округ - 20,

Правдинский городской округ – 9,

Гусевский городской округ – 19,

Светловский городской округ – 28,

Зеленоградский городской округ – 5,

Светлогорский городской округ – 7,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 2,

Советский городской округ - 10,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 27,

Неманский городской округ – 2,