12 школьников, 124 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 328 случаев ОРВИ, 39 пневмоний и 23 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 124 пенсионера;
- 4 медицинских работника;
- 7 работников образования;
- 20 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 13 работающих на промышленных предприятиях
- 16 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника санатория;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- 2 сотрудника банков;
- 4 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 1 работник с/х;
-1 сотрудник гостиницы;
- 62 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 7 детей, посещающих детский сад;
- 12 учащихся;
- 13 студентов в 10 образовательных учреждениях;
- 82 неработающих.