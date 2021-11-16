12 школьников, 124 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 328 случаев ОРВИ, 39 пневмоний и 23 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 124 пенсионера;

- 4 медицинских работника;

- 7 работников образования;

- 20 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 13 работающих на промышленных предприятиях

- 16 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника санатория;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- 2 сотрудника банков;

- 4 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 1 работник с/х;

-1 сотрудник гостиницы;

- 62 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 7 детей, посещающих детский сад;

- 12 учащихся;

- 13 студентов в 10 образовательных учреждениях;

- 82 неработающих.