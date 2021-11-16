На Калининград надвигается циклон «Ульрих», ожидается шторм

. Фото: Александр Подгорчук

В ближайшие сутки на акваторию Балтийского моря сместится циклон, получивший имя «Ульрих». Об этом сообщает Свободный университет Берлина.

До Калининграда циклон должен добраться в конце нынешней недели. По прогнозам сайта rp5.ru, с четверга, 18 ноября, в регионе начнет усиливаться ветер. Уже в пятницу его порывы могут достигать 21 метра в секунду.

. Фото: www.met.fu-berlin.de

Пик ненастья ожидается в субботу. Ветер усилится до 24 метров в секунду, атмосферное давление упадет до 750 миллиметров ртутного столба, пройдут дожди.

В воскресенье «Ульрих» начнет отступать, но крепкий ветер (15-16 метров в секунду) сохранится до понедельника включительно.

Отметим, что официального штормового предупреждения на сегодняшний день не объявлено.