В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка

. Фото: УМВД по Калининградской области

Полиция Калининграда объявила в розыск 15-летнего Кирилла Каладчиди. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, утром 15 ноября подросток вышел из дома по улице Фермора в Калининграде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Последний раз подростка видели в тот же день в 16 часов в компьютерном зале по улице Нарвской.

На вид Кириллу 15-16 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет: куртка зеленого цвета с капюшоном, джинсы черного цвета, кроссовки синего цвета с белыми полосками, шапка черного цвета, с собой имел пакет белого цвета со сменной обувью.

В случае установления местонахождения несовершеннолетнего просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 554-502, 554-506, 02 или 102.