Райффайзенбанк предлагает двойную выгоду по кредитной карте «110 дней без процентов»

Райффайзенбанк объявляет акцию для кредитной карты «110 дней без процентов». Новые клиенты, которые сделают по этой карте покупки на общую сумму 4 000 рублей до 30 ноября 2021 года, получат сертификат на OZON на 1 000 рублей.

Банк также дополнительно планирует разыграть ещё 31 сертификат OZON на сумму 3 000 руб. среди всех владельцев кредитных карт «110 дней без процентов», открытых в период акции. Призы будут отправлены по СМС до 9 декабря.

«Карта с таким длительным льготным периодом позволяет пользоваться деньгами банка фактически бесплатно, а подарочный сертификат за оформление делает удобный финансовый инструмент ещё более выгодным для новых клиентов», — рассказала Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

Акция действует при оформлении карты на промо странице.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.