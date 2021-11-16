Оперштаб: Нерабочие дни в Калининграде дали передышку системе здравоохранения

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В больницах Калининградской области по состоянию на вторник, 16 ноября, занята 1 771 койка, выделенная для пациентов с коронавирусом и пневмонией, из них 77 коек оборудованы аппаратами для искусственной вентиляции легких. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в медучреждениях области развернуто 2458 коек для лечения COVID-19 и пневмоний.

«Есть тенденция к высвобождению коек. Мы связываем это с введением нерабочих дней, которые позволили дать передышку системе здравоохранения региона и снизить госпитализацию», - заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Напомним, за сутки в регионе было выявлено 390 случаев коронавирусной инфекции.