Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 11:02

Оперштаб: Нерабочие дни в Калининграде дали передышку системе здравоохранения

В регионе наблюдается тенденция к высвобождению коек, заявили в правительстве
Виктор Сергеев
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В больницах Калининградской области по состоянию на вторник, 16 ноября, занята 1 771 койка, выделенная для пациентов с коронавирусом и пневмонией, из них 77 коек оборудованы аппаратами для искусственной вентиляции легких. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в медучреждениях области развернуто 2458 коек для лечения COVID-19 и пневмоний.

«Есть тенденция к высвобождению коек. Мы связываем это с введением нерабочих дней, которые позволили дать передышку системе здравоохранения региона и снизить госпитализацию», - заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Напомним, за сутки в регионе было выявлено 390 случаев коронавирусной инфекции.