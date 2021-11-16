Приставы опечатали помещения ночного клуба «Завод» в Калининграде

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы опечатали помещения ночного клуба «Завод». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Ранее суд запретил эксплуатацию помещений клуба из-за нарушения требований противопожарной безопасности. После этого подлежащий немедленному исполнению исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Калининградской области.

«В этот же день сотрудники службы совместно с силовыми подразделениями полиции выехали по адресу расположения клуба и провели исполнительные действия по запрещению эксплуатации здания», - заявили в пресс-службе ведомства.