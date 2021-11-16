Елена Дятлова о судьбе трамвайных путей на улице Пролетарской: «Что с ними делать - не знаю»

Елена Дятлова Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 15 ноября, главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов во время обсуждения судьбы Каштанового парка затронул вопрос трамвайных путей на улице Пролетарской. По его словам, пути будут демонтированы. Во вторник, 16 ноября, выяснилось, что с Анисимовым не совсем согласна глава городской администрации Елена Дятлова.

- Трамвай - всегда больной вопрос для нас, для жителей Калининграда, - начала Дятлова. - Что делать с трамваем, который раньше ходил по Пролетарской и поворачивал на улицу Тельмана? Вы помните, наверное, что у него было разворотное кольцо там, где сейчас стоит торговый центр «Аврора». Мой ответ - не знаю. Действительно не знаю. Это требует более широкого обсуждения и понимания, будем ли мы демонтировать там трамвайные пути на всем протяжении.

По словам Дятловой, городские власти пока не готовы говорить о демонтаже трамвайных путей на всем протяжении бывшего 1-го маршрута.

- Думаю, в течение следующего года мы определимся с этими путями. Конечно, хотелось бы, чтобы этот исторический маршрут в городе был, но решений пока нет, - добавила она.