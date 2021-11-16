Калининградец зарезал приятеля и получил 9 лет строгача

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде осудили местного жителя, который зарезал приятеля. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Инцидент произошел в феврале в квартире на улице 9 Апреля. Во время распития спиртного мужчина решил убить своего приятеля. Он взял нож и всадил его в горло. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
В ходе судебного заседания подсудимый уверял, что произошел несчастный случай. По его словам, приятель первым взял нож и попытался нанести удар, а в ходе борьбы сам наткнулся шеей на нож.
Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.