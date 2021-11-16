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Общество16 ноября 2021 13:50

Дятлова - о блошином рынке в Каштановом парке Калининграда: «Его там не будет»

По словам главы администрации, власти уже ищут альтернативные места
Иван МАРКОВ
Блошиный рынок в Каштановом парке

Блошиный рынок в Каштановом парке

Фото: Татьяна Маркова

Блошиный рынок, который после реконструкции улицы Баранова перебрался в Каштановый парк, выселят и с этого насиженного места. Об этом во вторник, 16 ноября, журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Мы с вами все понимаем, что не место блошиному рынку в центре города в таком виде, - заявила Дятлова. - Мы же все с вами калининградцы, и все видим, во что превращается в субботу и воскресенье эта территория. Сегодня уже ведутся переговоры и есть частичная договоренность о перемещении лиц, осуществляющих там торговлю, в павильон, который называется «Миллион друзей» (так называемый птичий рынок на улице Баранова. - Ред.).

Напомним, что в последние месяцы блошиный рынок вырос настолько, что не помещается в одном только парке, но и тянется вдоль улиц Партизанской и Пролетарской.

- После проведения благоустройства в Каштановом парке блошиного рынка там не будет. Будем предлагать и другие места, - добавила Дятлова.