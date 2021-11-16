Пешеходный мост на остров Канта смогут начать строить только в следующем году

Пешеходный мост от гостиницы «Ластадие» на остров Канта в лучшем случае будет строить лишь в следующем году. Об этом во вторник 16 ноября заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Есть технические проблемы, - начала она по порядку. - Был разработан проект, была выбрана подрядная организация, начали вести работы, вскрыли набережную со стороны острова и натолкнулись на архитектурный пласт, который мы хотим сохранить. Мы понимаем, что если будем идти по тем проектным решениям, которые заложены, то мы можем нанести повреждения существующей набережной.

По словам Дятловой, контракт был расторгнут из-за необходимости корректировки проекта.

- Мы сейчас оперативно делаем корректировку проекта, сместим опоры моста ближе к воде. Это несложная корректировка. Мы выйдем еще раз на торги, и мост будет реализован. Подрядчику будут оплачены те работы, которые уже выполнены. Основные работы велись со стороны гостиницы «Ластадие», это была прокладка электрокабеля. В будущем при выставлении на торги эти работы при проведении торгов будут исключены из строительно-монтажных работ.

Дятлова добавила, что стройка должна начаться в следующем году, чтобы успеть к 300-летию Канта и для туробеспечения острова. Дело в том, что у спорткомплекса «Юность» должна быть обустроена автомобильная парковка и автобусная стоянка. На данный момент автобусы останавливаются на улице Октябрьской, затрудняя движение.