В Зеленоградском районе выявили массовую незаконную рубку деревьев

Во время очередного рейда полицейские обнаружено 243 пня различных пород деревьев. Выяснилось, что нанятые по договору работники рубили зеленые насаждения и складировали их возле трассы в районе поселка Боброво, откуда в дальнейшем их вывозил и реализовывал директор фирмы, осуществляющей лесозаготовку. Заказчик передал лесорубам недействительные разрешительные документы, чем ввел их в заблуждение.

Сотрудники полиции изъяли с места рубки 2 бензопилы, рулетки и трактор, при помощи которого были вывезены спиленные стволы. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, директором фирмы, занимающейся заготовкой древесины, оказался 25-летний житель Краснознаменска.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Министерству природы нанесен ущерб в размере более 8 миллионов рублей.