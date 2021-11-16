Александр Васильев. Фото: Александр КАТЕРУША

Музей курортной моды в Зеленоградске планируют открыть 8 марта 2022 года. Об этом соцсетях сообщил историк и телеведущий Александр Васильев, который, собственно, и предоставляет экспонаты для будущего выставочного пространства.

«Музей в Зеленоградске на Курортном проспекте откроется к 8 марта», - написал коллекционер и добавил: «Жизнь коротка, искусство вечно!»

Ранее искусствовед говорил, что готов предложить Зеленоградску свои художественные ценности и антикварные наряды, курортные платья, купальные костюмы, зонтики.

- Идея музея на тему курортной моды, а не музея истории моды - вот о чем бы я думал. Ведь в Зеленоградск, как и в бывший королевский курорт Кранц, приезжают купаться, отдыхать у моря. Это и прогулки в городе и парке, это кафе и рестораны. Но погода переменчива, может пойти дождь. Поэтому музей был бы интересен. Туристам нужна тема, которая не будет слишком тяжела во время каникул, - говорил «Комсомолке» историк моды.