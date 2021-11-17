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Спорт17 ноября 2021 6:14

Вратарь «Балтики» не пропустил ни одного мяча в матче со сборной Испании

Максим Бориско продлил свою «сухую» серию
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ

Вечером в понедельник молодежная сборная России провела очередной отборочный матч на Чемпионат Европы 2023 гола. На этот раз соперниками стали лидеры группы - грозные испанцы.

В стартовом составе нашей команды на поле вышел голкипер «Балтики» Максим Бориско. Вратарь продлил свою «сухую» серию, вновь не пропустив ни одного мяча. Всего Испания нанесла 6 ударов по нашим воротом, из которых один пришелся в створ.

Матч завершился победой сборной России. Ее принес точный удар нападающего Максима Тюкавина на 61- минуте встречи.

В турнирной таблице в своей группе россияне сравнялись с испанцами. У обеих команд сейчас по 15 очков.