В индустриальном парке «Храброво» открылось производство пищевых добавок

. Фото: Правительство Калининградской области

Завод построила швейцарская компания Phoenix Ingredients SA . Предаприятие рассчитано на выпуск до 5,5 тысячи тонн продукции в год. Ассортимент насчитывает более 300 наименований пищевых добавок, используемых в колбасах и другой мясной продукции.

Как сообщает пресс-служба правительства, новый завод является резидентом калининградской ОЭЗ и в этом качестве заявляет 177 млн рублей инвестиций, из которых более 100 млн рублей уже вложено в производство. С выходом на плановые мощности работой здесь будет обеспечено не менее ста человек.

Основным рынком сбыта для компании сейчас является Россия, но в перспективе возможен выход на экспортные рынки в соседние Польшу, Белоруссию, страны Прибалтики. Порядка 20% своей продукции «Феникс ингредиентс» рассчитывает поставлять внутри региона, на местные мясоперерабатывающие предприятия.

- Компании, которые заходят в «Храброво», полностью обеспечены инфраструктурой, а установленные здесь арендные ставки по нашим оценкам являются одними из самых низких в стране, - отметил губернатор Антон Алиханов.