В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 17 ноября нет света, воды и отопления

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в среду, 17 ноября, до 16 часов отключено электричество в СТ «Нептун». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Холодное водоснабжение приостановлено:
с 10.00 до 15.00 –
ул. Гайдара 87-89,91,
ул. Ростовская 32,
с 10.00 до 17.00 –
ул. Гайдара 93,97,95,97,101,102,
ул. Школьная 1-1а,2 (СОШ №46),6,
ул. Судостроительная 2,5-11,15,
пер. Киевский 2-6,
ул. Киевская 71,
ул. Коммунистическая 1,
с 09.00 до 18.00 –
ул. Батальная 8-8в,8г.
Теплоснабжение приостановлено:
с 09.00 до 17.00 –
ул. Куйбышева 91-91а,91б,91е,91в, 91г,95,109-111,113а,113-117,115а,
115,117а,119-127,129-137,139(д/с №123),141-149,151-159,161-169,
171-177,181-187,
ул. Еловая аллея 31-39,41-49.