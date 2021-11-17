В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 17 ноября нет света, воды и отопления

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 17 ноября, до 16 часов отключено электричество в СТ «Нептун». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 10.00 до 15.00 –

ул. Гайдара 87-89,91,

ул. Ростовская 32,

с 10.00 до 17.00 –

ул. Гайдара 93,97,95,97,101,102,

ул. Школьная 1-1а,2 (СОШ №46),6,

ул. Судостроительная 2,5-11,15,

пер. Киевский 2-6,

ул. Киевская 71,

ул. Коммунистическая 1,

с 09.00 до 18.00 –

ул. Батальная 8-8в,8г.

Теплоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 17.00 –

ул. Куйбышева 91-91а,91б,91е,91в, 91г,95,109-111,113а,113-117,115а,

115,117а,119-127,129-137,139(д/с №123),141-149,151-159,161-169,

171-177,181-187,

ул. Еловая аллея 31-39,41-49.