Приставы заставили калининградца погасить долги, арестовав его квартиру

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Арест имущества заставил калининградца погасить задолженность по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Суд взыскал с мужчины 800 тысяч рублей в пользу кредитного учреждения, однако должник не реагировал на требования приставов. Сам должник фактически проживал в Москве, однако у него было имущество на территории Калининградской области.

После ареста квартиры, автомобиля и земельного участка должник перечислил всю сумму задолженности.