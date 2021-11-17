В Калининграде таможенники уничтожили на полигоне более 5 тонн европейских сыров и масла

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининграде уничтожено более 5 тонн готовой молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В декабре 2020 года в пункт пропуск в Чернышевском прибыла фура, направляющаяся в Россию. По документам в полуприцепе находился мороженый шпик, однако в ходе полного досмотра таможенники нашли 5994 кг молочной продукции, произведенной в европейских странах: сливочное масло, твердые и мягкие сыры.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза».

Накануне, как заявили в пресс-службе таможни, более 5 тонн (из почти 6 тонн) продукции было раздавлено бульдозером на полигоне.