«Ростелеком» объявил старт XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

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К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

- Одиннадцатый год подряд вместе с региональными журналистами и блогерами мы отправляемся в цифровое будущее. На этом пути нас поддерживают крупнейшие вендоры и системные интеграторы, - отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина. - Каждый раз мы стараемся привнести что-то новое в это путешествие, сделать конкурс интереснее и вовлечь в него еще больше участников. В следующем году победителей ждет поездка за Северный полярный круг и знакомство с технологическими площадками «Ростелекома» и Schneider Electric или в штаб-квартиру и на производственные объекты компании-партнера.

- Сегодня «цифра» в каждом доме, она затрагивает все сферы нашей жизни. Большое количество услуг оказывается в цифровом формате: от оплаты штрафов ГИБДД до переписи населения. Охват — вся Россия. Конечно, граждане нашей страны должны быть максимально осведомлены о своих возможностях. Журналисты и блогеры — проводники этой информации, — сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно, в номинациях:

- печатная пресса;

- телевидение;

- радио и подкасты;

- интернет-СМИ;

- социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома».

Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В жюри федерального этапа войдут:

Анна Ахмадиева — пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Алексей Гапеев — главный редактор сайта Interfax.ru;

Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily;

Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК;

Татьяна Белякова — корреспондент информационного агентства «Интерфакс»;

Олег Сальманов — главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика»;

Наталия Деянова — вице-президент по маркетинговым и цифровым коммуникациям Schneider Electric в России;

Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2022 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».