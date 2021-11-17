Двое калининградцев похитили корову, выстрелили в нее из ружья и перерезали горло

Смеркалось. По автотрассе Калининград - Нестеров мчался Mitsubishi Space Wagon. Неподалеку от поселка Зеленое минивэну преградили путь сотрудники Госавтоинспекции. За рулем транспортного средства находился 38-летний житель Озерска, а в багажнике - труп коровы с перерезанным горлом. Документов на говядину у водителя не было…

Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что убитое животное еще совсем недавно мирно щипало жухлую осеннюю травку в поле у поселка Жучково в Озерском районе. Роковым для пеструхи стало отсутствие при ней пастуха. Именно это обстоятельство, как признался задержанный озерчанин, подвигло его с приятелем пригнать корову к «Мицубиси» и там выстрелить ей в голову из пневматического ружья. Сразить жертву наповал, естественно, не получилось, и тогда несчастную добили ножом. Затем с помощью лебедки, которой был оборудован автомобиль, загрузили в него и повезли в Нестеров, вероятно, рассчитывая там выгодно продать. Между прочим, стоимость убитой единицы крупного рогатого скота эксперты оценили в 267 тысяч рублей.

- Злоумышленники старались соблюдать конспирацию: подельник убийцы на своем «Фольксвагене» ехал впереди минивэна, высматривая, где дежурят сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Для связи между собой мужчины использовали портативные радиостанции.

Но, как видим, даже такие меры предосторожности не сработали. Кстати, стоит добавить, что 40-летний приятель владельца минивэна, задержанный чуть позже сотрудниками угрозыска, уже привлекался к уголовной ответственности за кражу скота. Теперь обоим скотоворам грозит лишение свободы на срок до 6 лет по статье УК РФ «Кража в крупном размере».