Дятлова - об увольнении директора 44-й школы: «Рано или поздно трудовая деятельность заканчивается»

В Калининграде уволили директора школы № 44 и бывшего депутата облдумы от КПРФ Юрия Галанина. Его увольнение во вторник, 16 ноября, прокомментировала глава администрации города Елена Дятлова. Первое, что спросила у журналистов чиновница, - сколько Галанину лет.

- Ему 70 лет, - ответила она сама на свой же вопрос. - Знаете, увольнение директора школы - это решение учредителя. Все награды получены, все выплаты сделаны. У каждого рано или поздно возникает возраст, когда заканчивается трудовая деятельность. Человек не обижен, а образовательный процесс в этой школе продолжается.

- А почему посреди учебного года? - переспросили журналисты.

- Это решение учредителя, - повторилась Дятлова.