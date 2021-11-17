Волонтеры наведут порядок на территории форта № 1 «Штайн»

. Фото: Иван МАРКОВ

У форта № 1 «Штайн», который находится на выезде из Калининграда неподалеку от мотеля «Балтика», - новые арендаторы. Проектировщик Артур Сарниц и бизнесмен Валерий Щербатых говорили, что в фортификационном сооружении в первую очередь проведут уборку и противоаварийные работы.

И вот масштабный волонтерский выезд намечен на субботу, 20 ноября. К участию приглашаются все желающие навести порядок на территории форта, убрать мусор и хлам.

Организаторы рассказали о том, что на предстоящем выезде будут действовать строгие ограничения.

«Дети до 10 лет в этот раз не смогут участвовать в субботнике из-за требований безопасности, да и остальных участников просим быть максимально осторожными», - рассказали в организации «Хранители руин». Еще одно требование - прибыть на объект с 10 до 11 часов. После 11.00 вход на территорию закроют. Все правила здесь.

Добровольных работников обеспечат инвентарем и перчатками, а также накормят. Кроме того, специально для волонтеров после работы состоится экскурсия по объекту.