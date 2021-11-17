Житель Гусева устроил стрельбу очередями

Ночью 15 ноября в дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение с улицы Московской:

- Стреляли!

Оказалось, автоматные очереди раздавались во дворе одного из жилых домов. И хотя в результате инцидента никто не пострадал, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Однако честь установить личность стрелка выпала все-таки участковым уполномоченным полиции. Оказалось, 42-летний гусевец еще несколько лет назад совершенно легально приобрел пистолет-пулемет Шпагина. Правда, охолощенный, то есть стреляющий исключительно специальными имитационными боеприпасами. Собственно, светошумовыми патронами и устроил пальбу автоматчик, решив наконец воспользоваться своим оружием. А то лежит ППШ, понимаешь, без дела. Дабы окончательно войти в нужный образ, мужик тяпнул «фронтовые сто грамм» и отправился пугать соседей.

Как объяснили стрелку уже в полиции, его якобы безобидные действия на самом деле подпадают под уголовную статью «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». И могут обернуться штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей. Но это еще в лучшем случае. В худшем можно вплоть до 7 лет любоваться уже современными автоматчиками на вышках вокруг зоны.