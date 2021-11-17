108 безработных, 6 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 385 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 299 случаев ОРВИ, 56 пневмоний и 30 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 178 пенсионеров, в том числе 130 человек старше 65 лет;

- 6 медицинских работников;

- работник образования;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника гостиниц;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник банка;

- 2 сотрудника учреждений оказания бытовых услуг;

- работник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 2 ребенка, посещающих детский сад;

- 6 учащихся;

- 3 студента в 3 образовательных учреждениях;

- 108 неработающих.