108 безработных, 6 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 385 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 299 случаев ОРВИ, 56 пневмоний и 30 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 178 пенсионеров, в том числе 130 человек старше 65 лет;
- 6 медицинских работников;
- работник образования;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 сотрудника гостиниц;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник банка;
- 2 сотрудника учреждений оказания бытовых услуг;
- работник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 2 ребенка, посещающих детский сад;
- 6 учащихся;
- 3 студента в 3 образовательных учреждениях;
- 108 неработающих.