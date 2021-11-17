Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 385 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 240 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 7,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 28,

Правдинский городской округ – 4,

Гусевский городской округ – 9,

Светловский городской округ – 18,

Зеленоградский городской округ – 7,

Светлогорский городской округ – 7,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 5,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 31,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 10,

Неманский городской округ – 7.