Райффайзенбанк снизит ставки сотне уже выданных кредитов к Новому году

В канун Нового года для ста кредитов, выбранных случайным образом, Райффайзенбанк снизит ставку на 2%, и новые условия будут действительны до конца действия договора.

Чтобы принять участие в акции, нужно подать заявку на потребительский кредит на raif.ru с 15 до 30 ноября и получить его до 15 декабря. Победителям придёт уведомление по СМС, снижение ставки произойдет до 31 декабря 2021.

«Несмотря на изменение рыночной ситуации и рост ключевой ставки, мы стремимся к тому, чтобы наши индивидуальные клиенты могли решать свои финансовые вопросы легко и выгодно. Накануне Нового года нам особенно приятно порадовать их и снизить ставку на 2%», — говорит Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.