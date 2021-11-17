Модные панели вместо скучного фасада: В Калининграде преобразят пятиэтажный дом на ул. Дмитрия Донского

Так будет выглядеть жилой дом.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
В Калининграде на улице Дмитрия Донского отремонтируют жилой дом, он расположен неподалеку от здания регионального правительства.
Как сообщили «Комсомолке» в Фонде капремонта Калининградской области, преобразить внешний вид жилой пятиэтажки планируют в 2022 году.
А так он выглядит сейчас.
Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
Напомним, на будущий год у фонда большие планы. В частности, выделят средства на проектирование и разработку концепции ремонта домов на участке Ленинского проспекта от эстакадного моста до улицы Багратиона.
Концепция и визуализация фасадов домов на Ленинском проспекте будет обсуждаться в том числе на градостроительном совете.
Кроме того, планируют преобразить фасады домов на набережной Баграмяна и на улице Генерала Павлова.