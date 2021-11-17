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Общество17 ноября 2021 13:59

Модные панели вместо скучного фасада: В Калининграде преобразят пятиэтажный дом на ул. Дмитрия Донского

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Так будет выглядеть жилой дом.

Так будет выглядеть жилой дом.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде на улице Дмитрия Донского отремонтируют жилой дом, он расположен неподалеку от здания регионального правительства.

Как сообщили «Комсомолке» в Фонде капремонта Калининградской области, преобразить внешний вид жилой пятиэтажки планируют в 2022 году.

А так он выглядит сейчас.

А так он выглядит сейчас.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Напомним, на будущий год у фонда большие планы. В частности, выделят средства на проектирование и разработку концепции ремонта домов на участке Ленинского проспекта от эстакадного моста до улицы Багратиона.

Концепция и визуализация фасадов домов на Ленинском проспекте будет обсуждаться в том числе на градостроительном совете.

Кроме того, планируют преобразить фасады домов на набережной Баграмяна и на улице Генерала Павлова.