Модные панели вместо скучного фасада: В Калининграде преобразят пятиэтажный дом на ул. Дмитрия Донского

Так будет выглядеть жилой дом. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде на улице Дмитрия Донского отремонтируют жилой дом, он расположен неподалеку от здания регионального правительства.

Как сообщили «Комсомолке» в Фонде капремонта Калининградской области, преобразить внешний вид жилой пятиэтажки планируют в 2022 году.

А так он выглядит сейчас. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Напомним, на будущий год у фонда большие планы. В частности, выделят средства на проектирование и разработку концепции ремонта домов на участке Ленинского проспекта от эстакадного моста до улицы Багратиона.

Концепция и визуализация фасадов домов на Ленинском проспекте будет обсуждаться в том числе на градостроительном совете.

Кроме того, планируют преобразить фасады домов на набережной Баграмяна и на улице Генерала Павлова.