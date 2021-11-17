В шоу «Вечерний Ургант» посмеялись над проверкой QR-кодов в Калининграде

Иван Ургант. Фото: Первый канал

В шоу «Вечерний Ургант», которое вышло в эфир во вторник, 16 ноября, Иван Ургант рассказал о том, что появилась новая профессия. И появилась она, как оказалось, именно в нашем городе.

- Сегодня в Калининграде на работу вышли люди, которые проверяют QR-коды! - сказал Иван.

- Это нормальная профессия, - тут же вмешался Митя Хрусталев, - стали появляться профессионалы, настоящие асы своего дела. Их так и называют QR-асы.

В зале захохотали.

- Подождите! Стоп! Ну какие QR-асы, Мить? Так называют в провинции. В Москве - QR-асты, - ответил Ургант.

В целом же его выступление в передаче было посвящено тому, что более 3 тысяч переписчиков заболели COVID-19 в ходе Всероссийской переписи населения. Так что переписчиков зачислили в список самых опасных профессий.