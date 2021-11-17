Елена Дятлова допустила возможность введения QR-кода в общественном транспорте Калининграда

После того как в Казани ввели проезд на общественном транспорте по QR-коду, у главы администрации Калининграда Елены Дятловой журналисты поинтересовались, возможно ли то же самое устроить и в калининградских автобусах, трамваях и троллейбусах.

- Такого решения у нас пока не принято - это первое, - ответила Дятлова. - Второе: если будет принято, значит, будем реализовывать. Но это сложно сделать. Ведь вы же знаете, что посадка и высадка пассажиров должна происходить быстро. Проверка QR-кода на входе в автобус… Можно ли это организовать технически? Мой ответ - можно. Нужно ли это делать, определяю не я. Это будет определено на региональном уровне.

Дятлова добавила, что выразить отношение к введению QR-кода ей сложно.

- Мы видим рост количества заболевших. Но я точно знаю, что подобного рода решения осложнят посадку и высадку пассажиров. Сложно будет соблюдать график. Посмотрим и понаблюдаем за Татарстаном, - заключила она.