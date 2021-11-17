Вернулся из тюрьмы и сгорел

В поселке Зеленое Полесского района 17 ноября тушили пожар в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома. И в процессе обнаружили тело человека.

Вскоре личность погибшего установили – им оказался 38-летний сельчанин. Ранее судимый и лишь недавно освободившийся из исправительной колонии. Ну а поскольку видимых повреждений, которые указывали бы на то, что смерть мужчины была насильственный, обнаружено не было, да и возгорание, как определили эксперты, произошло на диване, где он спал, предположительной причиной трагедии названа неосторожность при курении.

Впрочем, нужно еще дождаться выводов судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз в рамках доследственной проверки, организованной по данному факту Гурьевским межрайонным следственным отделом Управления СКР по Калининградской области.