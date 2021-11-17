Жительница Черняховска перевела мошенникам миллион рублей, который собиралась потратить на ремонт сгоревшей квартиры

Все было, как обычно. Сначала 59-летней жительнице Черняховска позвонили будто бы из банка, где женщина держит свои сбережения. И сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, а чтобы предотвратить это, нужно немедленно перевести все деньги банковским работникам, которые спасут их от преступных посягательств. Короче, 1 миллион и еще 150 тысяч рублей пенсионерка через банкомат перевела неизвестно кому.

Но на этом история не закончилась. Осатаневшие от жадности мошенники перезвонили на следующий день и попытались вновь провернуть похожую комбинацию, только на сей раз жертва действительно должна была взять крупную ссуду. К счастью, горожанка уже догадалась, что ее обманули, и номер не прошел.

- Деньги, переведенные мошенникам, женщина собиралась потратить на ремонт своего дома, в котором совсем недавно случился пожар, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Собрать необходимую сумму помогали близкие люди.

По сравнению с черняховской пенсионеркой водитель муниципального предприятия в Балтийске отделался легче, отправив по наущению лжебанкиров на «безопасный счет» 500 тысяч кровных. А вот санитарка из Калининграда лишилась 723 тысяч рублей, поверив, что звонившие ей «проводят внутреннее расследование, выявляя сотрудников, которые оформляют кредит на граждан».

По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий. И в очередной раз призывают сограждан быть бдительными. Не вступать в разговоры на финансовые темы с неизвестными, не верить документам, которые они высылают по мессенджерам, помнить, что настоящие сотрудники банков и полиции НИКОГДА НЕ ЗВОНЯТ и не сообщают о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам, а также НЕ ПРОСЯТ провести финансовые операции для содействия в поимке преступников.