Авария на трамвайных путях парализовала центр Калининграда

. Фото: Иван МАРКОВ

Некоторое время назад на площади Победы в Калининграде произошло ДТП. Как сообщили корреспондент "Комсомолки", находящийся на месте, рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Столкновение произошло на трамвайных путях напротив здания мэрии города.

- Из-за этого вся площадь Победы, можно сказать, стоит. Трамваи замерли,, автомобили движутся еле-еле, - рассказал журналист Иван Марков.

Сервис "Яндекс. Пробки" показывает 9 баллов. Наиболее затруднено движение в центре города - на площади Победы, Ленинском и Гвардейском проспектах, улицах Черняховского и Гаражной.