Реку Лесная в Калининграде избавят от несанкционированных стоков

В Калининграде построят новую канализацию и ликвидируют загрязнения реки Лесной. И сделают все это весной следующего года. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор Анатон Алиханов.

Впрочем, чистить речку начнут уже в декабре. А мэрия уже проводит инвентаризацию городской ливневки в преддверии обустройства очистных сооружений. В ноябре должны пройти торги, объявленные министерством природных ресурсов и экологии региона.

Лесная – отнюдь не единственная водная артерия на территории эксклава, нуждающаяся в очистке от загрязнения. Хотя только в этом году только непосредственно в Калининграде было выявлено около 90 несанкционированных стоков в нее. Еще 5 таких мест обнаружили в Гурьевском районе, где находится исток реки.