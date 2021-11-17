За 2 дня печатными сертификатами с QR-кодом обзавелись больше 3 тысяч калининградцев

Как бы ни изощрялись в насмешках по данному поводу шоумены на федеральных телеканалах, QR-коды все увереннее входят в повседневную жизнь калининградцев. Один лишь пример: всего за пару дней услугой по распечатке сертификатов с заветным рисунком в местных МФЦ воспользовалось более 3 тысяч человек.

- Сертификат в распечатанном виде наряду с QR-кодом указывает его срок действия и фамилию владельца, но не содержит медицинских данных обладателя, - заверили в пресс-службе областного правительства. - За услугой могут обратиться как граждане РФ, так и люди, которые имеют вид на жительство или иной документ, разрешающий им проживать в нашей стране.

Чтобы получить сертификат, требуется предоставить:

- документ, удостоверяющий личность (ранее предъявлявшийся при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) оказании медицинской помощи);

- СНИЛС (при наличии);

- документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя;

- загранпаспорт (в случае, если заявителю требуется экземпляр сертификата на английском языке);

- полис ОМС (при наличии).

В правительстве также напоминают, что получить доступ к QR-коду можно и в личном кабинете на портале госуслуг, а также в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус».