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Общество17 ноября 2021 17:28

Калининградских участковых поздравили с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие состоялось в здании областного УМВД России на Советском проспекте
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Глава УМВД России по Калининградской области Александр Сокрутенко вручил начальнику Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции Валерию Долгих поздравительный адрес.

Глава УМВД России по Калининградской области Александр Сокрутенко вручил начальнику Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции Валерию Долгих поздравительный адрес.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня, 17 ноября свой профессиональный праздник отметили участковые уполномоченные полиции - со дня основания этой службы исполнилось 98 лет. По данному поводу в штаб-квартире УМВД России по Калининградской области на Советском проспекте прошло торжественное мероприятие. Глава правоохранительного ведомства Александр Сокрутенко поздравил участковых и отметил, что эта служба является одной из самых важных в системе МВД. Ведь во многом благодаря их работе люди судят о полиции в целом.

- Участковые проводят значительную работу практически по всем направлениям нашей деятельности. Они всегда рядом с населением и зачастую именно от их решений зависит судьба человека, - подчеркнул генерал.

Наглядным подтверждением этих слов может служить происшествие в Светлогорске, когда участковый уполномоченный полиции пункта полиции по Янтарному городскому округу Игорь Зубчик на служебном катере спас рыбаков, которых на надувной лодке уносило в открытое море. Несмотря на сложные погодные условия, полицейский обнаружил терпящих бедствие людей в десяти километрах от берега, взял их на буксир и доставил на сушу. Отличившийся офицер награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Как сообщили в пресс-службе УМВД, сегодня в региональных подразделениях участковых уполномоченных полиции проходят службу более 250 человек. В этом году они раскрыли 1622 преступления. Кроме того, участковые ведут постоянную индивидуальную работу с 4 тысячами граждан, которые состоят на профилактическом учете.