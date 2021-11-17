Калининградских участковых поздравили с профессиональным праздником

Глава УМВД России по Калининградской области Александр Сокрутенко вручил начальнику Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции Валерию Долгих поздравительный адрес. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сегодня, 17 ноября свой профессиональный праздник отметили участковые уполномоченные полиции - со дня основания этой службы исполнилось 98 лет. По данному поводу в штаб-квартире УМВД России по Калининградской области на Советском проспекте прошло торжественное мероприятие. Глава правоохранительного ведомства Александр Сокрутенко поздравил участковых и отметил, что эта служба является одной из самых важных в системе МВД. Ведь во многом благодаря их работе люди судят о полиции в целом.

- Участковые проводят значительную работу практически по всем направлениям нашей деятельности. Они всегда рядом с населением и зачастую именно от их решений зависит судьба человека, - подчеркнул генерал.

Наглядным подтверждением этих слов может служить происшествие в Светлогорске, когда участковый уполномоченный полиции пункта полиции по Янтарному городскому округу Игорь Зубчик на служебном катере спас рыбаков, которых на надувной лодке уносило в открытое море. Несмотря на сложные погодные условия, полицейский обнаружил терпящих бедствие людей в десяти километрах от берега, взял их на буксир и доставил на сушу. Отличившийся офицер награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Как сообщили в пресс-службе УМВД, сегодня в региональных подразделениях участковых уполномоченных полиции проходят службу более 250 человек. В этом году они раскрыли 1622 преступления. Кроме того, участковые ведут постоянную индивидуальную работу с 4 тысячами граждан, которые состоят на профилактическом учете.