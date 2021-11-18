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Общество18 ноября 2021 6:03

Здание военкомата на улице Тюленина ремонтируют за счет областной казны

Запланированы восстановительные работы еще на трех объектах культурного наследия, принадлежащих министерству обороны РФ
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Здание на улице Тюленина в Калининграде, где расположен Военный комиссариат, ремонтируется на средства регионального бюджета. Об этом у себя в Инстаграм рассказал губернатор Антон Алиханов. До конца года планируется завершить работы по капремонту крыши, уже заложены средства на полный ремонт фасада – здесь работы начнутся в 2022 году.

По словам главы региона, достигнутая принципиальная договоренность с минобороны о том, что Служба охраны памятников разработает проектную документацию по капитальному ремонту еще трех знаковых объектов культурного наследия: водолечебницы в Светлогорске, штаба 11-й армии на улице Комсомольской в Калининграде и Дома офицеров в Гусеве. Работы будут осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Калининградской области.