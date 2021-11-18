Здание военкомата на улице Тюленина ремонтируют за счет областной казны

Здание на улице Тюленина в Калининграде, где расположен Военный комиссариат, ремонтируется на средства регионального бюджета. Об этом у себя в Инстаграм рассказал губернатор Антон Алиханов. До конца года планируется завершить работы по капремонту крыши, уже заложены средства на полный ремонт фасада – здесь работы начнутся в 2022 году.

По словам главы региона, достигнутая принципиальная договоренность с минобороны о том, что Служба охраны памятников разработает проектную документацию по капитальному ремонту еще трех знаковых объектов культурного наследия: водолечебницы в Светлогорске, штаба 11-й армии на улице Комсомольской в Калининграде и Дома офицеров в Гусеве. Работы будут осуществляться за счет средств резервного фонда правительства Калининградской области.