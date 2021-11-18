Жительница Гусева ищет мужа, пропавшего 5 лет назад

Пропавший без вести Дмитрий Кравцов 5 лет тому назад выглядел так. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции по Гусевскому городскому округу разыскивает гражданина Кравцова Дмитрия Александровича 1975 года рождения. Мужчина был зарегистрирован по адресу: Калининградская область, город Гусев, улица Менделеева.

Вот уже на протяжении 5 лет гусевец не выходит на связь со своей супругой, местонахождение его неизвестно, но, предположительно, в настоящее время он проживает и работает в Калининграде.

Приметы пропавшего без вести: славянской внешности, на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, волнистые, коротко стриженные. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Кравцова, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 3-24-10, 02 или 102.