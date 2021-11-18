С помощью Минобороны излечились от ковида уже больше тысячи калининградцев

С начала эксплуатации многофункционального медицинского центра на базе ФГБУ «1409 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ» в Калининграде там вылечились от новой коронавирусной инфекции уже свыше 1 000 человек. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, среди пациентов медучреждения - и жители Калининградской области, проходящие лечение по согласованию с министерством здравоохранения по полисам обязательного медицинского страхования.

Инфекционный центр в районе улицы Островского был построен 15 мая 2020 года. Расчетная вместимость - 100 коек. Предназначен для оказания помощи пациентам с вирусной инфекцией и повышения качества медицинского обеспечения. В штате сотрудников - высококвалифицированные специалисты, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи. Центр оснащен современными аппаратами УЗИ и ЭКГ, электроэнцефалографами, эндоскопическим оборудованием, аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом.