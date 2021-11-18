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Происшествия18 ноября 2021 7:00

Под Гусевом горела комната в особняке

Пожар ликвидировали прибывшие сотрудники МЧС, пострадавших среди людей нет
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Вечером 17 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в переулке Майском поселка Майское Гусевского городского округа.

По прибытии огнеборцев на место происшествия выяснилось, что горит реконструируемый кирпичный частный дом размером 8х12 м, с двускатной шиферной кровлей. Точнее, в одной из его комнат воспламенилось потолочное перекрытие на площади 6 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован силами расчетов ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единиц техники. Обошлось без пострадавших.