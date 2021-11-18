Двустороннее движение по улице Автомобильной откроют после проверки качества асфальта

. Фото: мэрия Калининграда

На этой неделе на улице Автомобильной в Калининграде завершится укладка асфальта в заездных карманах и на примыканиях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Представители технического надзора уже взяли керны с нескольких участков проезжей части, где повторно укладывали асфальт. В случае получения положительного заключения лаборатории дорожники нанесут разметку, уберут временные знаки и дадут возможность возобновить двустороннее движение по улице.

Сейчас дорожники закатывают асфальтовое покрытие на велосипедной дорожке. Кроме этого, продолжается укладка плитки на нескольких оставшихся участках тротуара.